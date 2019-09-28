شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: عمليات الإرهاب تزيد الشعب وجيشه إصرارا على اجتثاث جذور الظلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، شهداء الوطن من القوات المسلحة فى حادث بئر العبد الإرهابى بشمال سيناء أمس الجمعة، مؤكدًا أن هذه العمليات الإرهابية تزيد الشعب والقوات المسلحة إصرارا على اجتثاث جذور الظلام والإرهاب من كل شبر فى أرض مصر

وأكد "وهدان"، فى بيان له اليوم، أن الهجوم الإجرامى لا يزيدنا إلى إصرارًا وقوًة وتلاحم بين الشعب والقوات المسلحة والقيادة السياسية، مؤكدًا أن البرلمان وجميع مؤسسات الدولة تقف فى صف واحد ضد هذا الإجرام الغاشم.

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وأشار إلى أن القوات المسلحة ستأخذ بثأر أبنائنا من هؤلاء المجرمين الإرهابيين، وهذه الأعمال الإجرامية تخرج من جماعة مأجور هدفها زعزعة استقرار مصر لصالح دول أجنبية.

وقدم "وكيل النواب" خالص التعازى لأسر جنود القوات المسلحة والشعب المصرى، سائلًا الله عز وجل أن يتقبلهم فى الشهداء، وأن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلون، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.