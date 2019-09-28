كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكثر من 15000 مرشح في الانتخابات البرلمانية التونسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس (IHAE) أن أكثر من 15000 مرشح يتنافسون في انتخابات 6 أكتوبر على البرلمان المؤلف من 217 مقعدًا.

وهناك 1507 قائمة انتخابية في 33 مقاطعة، بما في ذلك ست في الخارج.

ويتم توزيع القوائم على النحو التالي: 163 قائمة ائتلاف تمثل تحالفات حزبية و687 قائمة حزبية و722 قائمة مستقلة.

ويضيف هذا الكثير من عدم اليقين بالنظر إلى أن المرشحين المستقلين، الذين يسعون للفوز في الانتخابات التشريعية، وجهوا ضربة للأحزاب السياسية الكبرى، وخاصة حركة النهضة ونداء تونس، بعد فوزها في الانتخابات البلدية في مايو 2018.

ويقول المراقبون أن نتائج الانتخابات كشفت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عن انخفاض دور الأحزاب الرئيسية في التأثير على نتائج الاقتراع.

وسلطوا الضوء على الدور المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت أحد أهم العوامل في حشد الناخبين في تونس حيث يستخدمها أكثر من سبعة ملايين شخص.

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كما لوحظ أن نسخ عدد كبير من القوائم الانتخابية لم تكن معلقة في المواقع المخصصة في عدد من الأحياء في العاصمة التونسية. ويفضل المرشحون على الأرجح إطلاق حملاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال زعيم حزب النهضة "راشد الغنوشي" يوم الجمعة إن حزبه وحزب نبيل قروي قلب تونس سيكونان القوة الرئيسية في الانتخابات البرلمانية.

وأضاف أن حزب النهضة لن يسعى إلى تحالف مع أحزاب يشتبه في تورطها في الفساد.

وحذر الغنوشي من سيناريو فاز فيه أستاذ القانون المتقاعد "قيس سعيد"، المدعوم من حزب النهضة، بالجولة التالية من الانتخابات الرئاسية والتي فاز فيها هارت أوف تونس بالانتخابات البرلمانية.

وقال في مؤتمر صحفي أن هذا سيؤدي إلى خلافات بين رؤساء السلطة التنفيذية، ملمحًا إلى احتمال تجدد التوتر الذي يميز علاقة الرئيس الراحل بيجي قائد السبسي مع رئيس الوزراء يوسف شهيد.

