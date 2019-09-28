كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يشارك في مراسم وداع جاك شيراك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة "نوفوستي"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس، لحضور مراسم تشييع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك.

ونقلت الوكالة، عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله في معرض إجابته على سؤال عما إذا كان بوتين يعتزم زيارة باريس لحضور مراسم وداع شيراك: "نعم".

وأعلن قصر الشانزليزيه في وقت سابق من يوم السبت، أنه ينتظر حضور الرئيس بوتين يوم الاثنين لوداع شيراك في باريس.

وأعلن في فرنسا الاثنين الموافق للـ30 من سبتمبر يوم حداد وطني على شيراك، حيث ستقام مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه في كنيسة سان سولبيس في باريس، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحشد من زعماء وقادة الدول.

وتلقى تعليمًا لفترةٍ قصيرة في جامعة هارفرد وفي مدرسة نورمال للإدارة. دخل شيراك بعدها المجال العملي، حيث كانت بداياته بأعمال مدنيةٍ بعيدة عن السياسة.

بعد ذلك بفترةٍ قصيرة، دخل عالم السياسة محققًا العديد من المناصب وكان من أبرزها: وزير الزراعة، وزير التجارة الداخلية، عمدة باريس، رئيس وزراء فرنسا، ثم رئيس الجمهورية الفرنسية.

توفي الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، صباح الخميس، عن 86 عاما، كما أعلن صهره فريديريك سالا-بارو لوكالة فرانس برس.

وقال سالا-بارو زوج كلود شيراك إن "الرئيس جاك شيراك توفي هذا الصباح بين عائلته بسلام".

Advertisements

جاك شيراك

شغل منصب رئيس الوزراء الفرنسي في الفترة الممتدة بين عامي 1974- 1976. وأيضاً خلال الفترة الممتدة بين عامي 1986-1988. وكان قد انتُخب عام 1975 كعمدةٍ لمدينة باريس، وبقي في هذا المنصب لمدة 18 عامًا.

ترشح شيراك للانتخابات الرئاسية الفرنسية، وحقق الفوز فيها عام 1995، وبقي رئيسًا لفرنسا حتى عام 2007 . في عام 2011، أدانت المحاكم الفرنسية جاك شيراك بتهمة التلاعب بأموال الضرائب المدفوعة، فحُوكم بالسجن لمدة عامين بعد ثبوت إدانته.

حياة جاك شيراك

جاك شيراك، سياسيٌ فرنسي وُلد في 29 نوفمبر عام 1932 في مدينة باريس الفرنسية، في عائلةٍ مسيحية من الروم الكاثوليك. كان والده أبيل فرانسوا شيراك يعمل كموظفٍ حكومي لصالح شركة طيران، بينما كانت والدته ماري لويز فاليه ربة منزل.

تلقى شيراك تعليمه الابتدائي في مدينته باريس.

وفي عام 1950 التحق بوظيفةٍ في الأعمال المدنية، وفي الوقت ذاته تابع دراسته لينال شهادةً في العلوم السياسية من معهد باريس للعلوم السياسية عام 1953.