استمرار البحث عن ناجين بـ”زورق المحمدية” المنكوب.. والسلطات تسخر هيلكوبتر وغواصين للعملية -صور وفيديو

تستمر بالسواحل القريبة من المحمدية عمليات البحث عن ناجين من حادث القارب المطاطي الذي كان يقل عددا المهاجرين قبل أن يجنح إلى الشواطئ، ومعه 7 جثث عثر عليها بعدما لفضتها مياه البحر.

وسخرت السلطات المحلية طائرة هيليكوبتر وفرقة من الغواصين للمساهمة في عمليات البحث المستمرة منذ صباح اليوم، فيما حلت قيادات من الدرك الملكي والوقاية المدنية للإشراف على هذه العمليات.

وفي وقت سابق أكدت السلطات المحلية لعمالة المحمدية، العثور أيضا على ثلاثة أشخاص فاقدين للوعي، بالمنقة ذاتها، حيث تم نقلهم إلى المستشفى الإقلمي بالمدينة، حيث تحسنت حالتهم الحصية واستعادوا وعيهم هناك، بعد تلقيهم للإسعافات اللازمة.