الدوري الإيطالي.. اليوفي يرتقي للصدارة مؤقتا بثنائية في شباك سبال

نجح فريق يوفنتوس في الفوز على ضيفه سبال، بهدفين دون رد، اليوم السبت، برسم مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وأنهى اليوفي الشوط الأول متقدما بهدف للاشيء، أحرزه اللاعب ميرالم بيانيتش في الدقيقة الأخيرة من الزمن الأصلي للجولة الأولى.

وعزز بطل إيطاليا، من تقدمه بهدف ثان، خلال الفصل الثاني للمواجهة، وتحديدا عند الدقيقة 78، عن طريق نجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

وحقق بذلك نادي السيدة العجوز، فوزه الخامس في “الكالشيو”، مقابل تعادل وحيد، وهو ما منحه تصدر جدول الترتيب مؤقتا، برصيد 16 نقطة، متقدما بنقطة واحدة عن الإنتر، الذي تنقصه مباراة، سيجريها اليوم أمام مضيفه سمبدوريا.

من جهته تجمد مجموع نقاط سبال عند النقطة الثالثة، ليظل الفريق في مركزه قبل الأخير.