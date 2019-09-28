استمرار البحث عن مفقودين محتملين بشواطئ المحمدية.. ومصادر: شبكات الهجرة حوصرت بالشمال وتحولت إلى السواحل الأطلسية

قالت السلطات المحلية بعمالة المحمدية إن عمليات البحث عن ركاب محتملين بالقارب المطاطي الذي جنح بشواطئ المدينة لازالت جارية منذ صباح اليوم السبت، بعدما عثر على 7 جثث لفضتهم مياه البحر.

مصادر مسؤولة قالت ل”اليوم 24″، بأن الحادثة التي سجلت اليوم اليوم بالإضافة إلى محاولات الهجرة السرية التي تم تسجيلها أو إحباطها مؤخرا بالسواحل الجنوبية للمملكة، تشير على كون المجهودات المبذولة من قبل السلطات المختصة لتشديد المراقبة على سواحل المملكة المطلة على البحر الأبيض المتوسط ومكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة انطلاقا من هذه السواحل، كانت الدافع الرئيسي وراء تغيير أنماط اشتغال هذه الشبكات الإجرامية ومغامرتها باللجوء واختيار نقاط انطلاق عملياتها للتهجير السري بدءاً من السواحل المطلة على المحيط الأطلسي، على الرغم مما يشكله الأمر من أخطار جسيمة ومغامرات متهورة وغير محمودة العواقب.

وكان الشاطئ التابع لمنطقة عين حرودة قد شهد صباح اليوم السبت العثور على جثة 7 مواطنين مغاربة بينهم امرأة بعدما لفظهم البحر، إثر جنوح قارب مطاطي كانو يستقلونه، بغرض الهجرة السرية.

وأكدت السلطات المحلية لعمالة المحمدية، العثور أيضا على ثلاثة أشخاص فاقدين للوعي، بالمنقة ذاتها، حيث تم نقلهم إلى المستشفى الإقلمي بالمدينة، حيث تحسنت حالتهم الحصية واستعادوا وعيهم هناك، بعد تلقيهم للإسعافات اللازمة.

كما فتحت المصالح المختصة تحت إشراف النيابة العامة بحثا في الموضع لتحديد الظروف والملابسات التي تم فيها تنظيم عملية الهجرة السرية هاته.