تعرض تلميذ أمس الجمعة، بتطوان، إلى لدغة أفعى من الحجم الصغير، داخل إعدادية الفراهدي خلال إحدى الحصص الدراسية.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن التلميذ تم نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى سانية الرمل لتلقي العلاجات الضرورية، حيث استقرت حالته مباشرة بعد مده بالمصل المضاد لسم الأفاعي.
وسادت في صفوف التلاميذ وأولياء أمورهم حالة من الخوف فور انتشار الخبر، خصوصا وأن المؤسسة تتواجد بمنطقة نائية محاطة بأرض خلاء، ما يجعل التلاميذ عرضة لخطر الأفاعي والعقارب السامة.
كانت هذه تفاصيل خبر تطوان…أفعى ترسل تلميذا إلى المستعجلات…لدغته داخل المؤسسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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