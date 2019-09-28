نافيا التزوير لصالح ميسي.. “فيفا” يؤكد أحقية نجم البارصا بجائزة “الأفضل” في العالم

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أمس الجمعة، أن عملية التصويت الخاصة بجائزة أفضل لاعب في العالم، كانت نزيهة.

وقال “فيفا” :”الاتحاد الدولي شعر بالإحباط بعد رؤية مجموعة من الأخبار عبر وسائل الإعلام، شككت في نزاهة عملية التصويت لجائزة الأفضل، إنها معلومات خادعة، وليست عادلة”.

وأضاف:” قامت شركة” رايس ووتر هاوس كوبرز”، وهي جهاز مستقل بمراقبة إجراء التصويت”، مشيرا أن جميع الاتحادات مجبرة على إرسال أصواتها إلكترونيا وكتابيا، وموقعة من طرف المسؤولين في كل اتحاد على حدة، ناهيك عن توقيع الأشخاص المصوتين.

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وأوضح الاتحاد الدولي، أنه باستطاعته أن يبرهن على صحة عملية التصويت، التي لا يوجد شك في صحة نتائجها، وإن كانت هناك أي شبهات، حتى لو لم تكن مؤثرة في النتائج، فإنه سيقوم بفتح تحقيق وتطبيق العقوبات.

وكان مدرب المنتخب السوداني، أكد أنه لم يصوت على الاطلاق للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج بالجائزة، إذ اختار الثلاثي محمد صلاح، ساديو ماني، وكليان مبابي، قبل أن يتم تغيير صوته لصالح ميسي.

وتوج لاعب برشلونة الإسباني، بجائزة الأفضل في العالم، متفوقا على الهولندي فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي، ومهاجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو.