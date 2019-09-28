الحوثيون: "حاصرنا فصيلًا عسكريًّا سعوديا وأسَرنا آلافًا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت جماعة "الحوثي" اليمنية، اليوم السبت، في مؤتمر صحافيٍّ للناطق باسم القوات، يحيى سريع، إنها نفذت عملية عسكرية كبيرة داخل الأراضي السعودية، أسفرت عن حصار فصيل عسكري سعودي وأسر آلاف، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأفاد سريع "بسقوط 3 ألوية عسكرية من قوات التحالف بالكامل واغتنام مئات الآليات والمدرعات خلال العملية بمحور نجران"، موضحا أن "آلافًا سقطوا في الأسر بينهم أعداد كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي خلال العملية".

وأضاف أن القوات الحوثية "أطبقت الحصار على 3 ألوية من المخدوعين (في إشارة إلى قوات التحالف) وفصيل كامل من الجيش السعودي"، مبينا أنه تم "تدمير وأسر القوات المحاصرة بالكامل، وتحرير مئات الكيلومترات طولًا وعرضًا خلال العملية النوعية في محور نجران".

وأعلن سريع إطلاق عملية "نصر من الله" العسكرية الواسعة في محور نجران جنوبي السعودية، مشيرًا إلى أنها استمرت عدة شهور، دون ذكر موعد بدئها أو نهايتها، ولافتا في الوقت ذاته إلى أن "العملية هي أكبر عملية استدراج لقوات التحالف (العربي) منذ بدء العدوان واستمرت لأشهر عدة".

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ويشهد اليمن للعام الخامس على التوالي، حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المدعومين إيرانيا، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

ومنذ آذار/ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري بقيادة السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف حزيران/ يونيو الماضي‎.

يُذكر أن السعودية عادةً ما تقول إن الحوثيون يدعون عمليات ونجاحات غير حقيقية.