حيفا: مصرع شاب بحادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شابٌ يبلغ من العمر 38 عاما، من سكان حيفا، مصرعه، إثر حادث طرق وقع في شارع "75"، مساء اليوم السّبت.
وجاء في التّفاصيل أن مركبة الشاب اصطدمت بالحاجز الفاصل بين الاتّجاهيْن، ومن ثم اصطدمت بمركبة أخرى.
وقدّم طاقم طبي وصل إلى مكان الحادث، الإسعافات الأولية للمصاب الذي وُصفت حالته بالحرجة، ونقله إلى مستشفى "رمبام" لاستكمال تلقّي العلاج، لتُعلَن وفاته هناك، متأثرا بإصابات في الرأس وبالأطراف.
وعُلِم أن الطاقم الطبيّ الذي وصل للمكان، قام بمعاينة 4 ركاب آخرين، لم يستدع وضعهم، النقل للمشفى.
يُذكر أن الشاب إلياس دكور، (38 عاما)، وهو من مدينة حيفا، كان قد لقي مصرعه الأسبوع الماضي، إثر حادث طرق وقع حينما كان يستقل دراجته النارية في منطقة أحراش الكرمل.
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