شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. انفجاران قويان يهزان صنعاء جراء تجدد القصف الجوي لطيران التحالف والان مع التفاصيل

سمع انفجاران قويان، عصر اليوم السبت، في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي. وأفاد مصادر، بأن انفجارين سمعا في صنعاء جراء تجدد القصف الجوي لطيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. Advertisements ووفق السكان، فإن غارتين نفذههما طيران التحالف العربي واستهدفتا مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي في ماكان يعرف بالفرقة الأولى مدرع. وتصاعدت الادخنة من المكان المستهدف دون أن ترد تفاصيل أخرى.

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