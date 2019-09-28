شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا وأضرار بنيران حوثية بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
واصلت مليشيات الحوثي الموعومة من إيران سلسلة انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في الحديدة.
حيث شنت عمليات قصف واستهداف واسعة على الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.
مصادر محلية في التحيتا تحدثت أن المليشيات أطلقت عدداً من قذائف مدفعية الهاون الثقيل على حي سكني في المدينة ، وسقطت على أحد منازل المواطنين وألحقت به أضراراً بالغة ، فيما سقطت قذائف أخرى بالقرب من منازل أخرى.
مصادر أخرى ذكرت أن المليشيات أطلقت قذائف مدفعيتها على منازل المواطنين في حي سكني آخر ، وسقطت قذيفة في منزل المواطن يوسف الشامي وأدت إلى سقوط ضحايا من سكان المنزل حسب إفادة المواطنين.
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