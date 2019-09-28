اخماد حريق في موقع يضم ثلاث مولدات شمالي بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، اخماد حريق اندلع في موقع يضم ثلاث مولدات للكهرباء شمالي بغداد. وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "دفاع مدني بغداد الرصافة/ مركز دفاع مدني الأعظمية بأمرة ضابط الخفر الرائد حيدر عبد الحسين تم اخماد حادث حريق في منطقة التسمية حي الشماسية"، مبينة ان "الحادث عبارة عن احتراق موقع يحتوي على ثلاث مولدات وخزان كبير من وقود الكاز".



واضافت ان "النيران اندلعت داخل مولدة واحدة فقط وبمهنية عالية وسرعة وصول تم إنقاذ المولدتين وخزان الكًاز في ذات الموقع".



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