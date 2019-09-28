رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على سبال في الكالتشيو

دخل يوفنتوس بتشكيل اضطراري، خاصة في وجود ماتويدي ظهير أيسر بغياب ساندرو، وكوادرادو على الجانب الأيمن لتعويض دانيلو.

شوط أول ظل يوفنتوس يبحث عن هدف التقدم كثيرًا، من خلال سامي خضيرة وآرون رامسي، وكذلك كريستيانو رونالدو الذي مهد العديد من الكرات وسدد أخرى ولكن بريشا حارس سبال كان بالمرصاد.



قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، سجل يوفنتوس هدفًا رائعًا عن طريق ميراليم بيانيتش بتسديدة ممتازة في الدقيقة 44، ليخرج البيانكونيري متقدمًا لغرف تبديل الملابس.

في الشوط الثاني، حاول يوفنتوس وواصل سيطرته على الكرة، مع ظهور نسبي لهجوم سبال.

كريستيانو رونالدو ظهر في الدقيقة 78 وسجل بطريقة رائعة برأسية معتادة للبرتغالي من عرضية ممتازة عن طريق باولو ديبالا.

احتفظ ساري بهيجواين على مقاعد البدلاء، ودفع بالثنائي بيرنارديسكي وإيمري تشان، من اجل الاستعداد لمواجهة إنتر الجولة المقبل.



3 نقاط رفعت رصيد يوفنتوس إلى 16 نقطة في الصدارة مؤقتًا قبل مواجهة إنتر بالجولة المقبلة، بينما سبال في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.