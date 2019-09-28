الحرس الثوري: ايران لم تكن تحارب العراق بالحرب المفروضة وكان لديها اسرى من 11 بلداً

أكد قائد القوات الجوفضائية بالحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة، السبت، أن إيران لم تكن تحارب العراق بالحرب المفروضة، فيما أشارت إلى ان بلاده كان لديها أسرى من 11 بلداً.
وأكد زادة على "أهمية القدرات العسكرية الايرانية"، مبيناً أنه" في المجال العسكري، العدو يائس تماماً ولا يمكنه ارتكاب أي حماقة ضد الشعب الايراني، ولكن في قطاعي الاقتصاد والثقافة، يجب أيضاً فتح هذه الجبهة ومواجهة العدو".
وأشار قائد القوات الجوفضائية بالحرس الثوري الى "المستقبل المشرق للثورة الاسلامية والسعي لتأسيس الحضارة الاسلامية"، مؤكداً أنه "يجب أن تقود الثورة الاسلامية الى تأسيس الحضارة الإسلامية العظيمة، وأن ندرك أننا لسنا مسؤولين فقط عن ايران، وإذا أصبحنا أقوياء هنا فإن المسلمين في كشمير ونيجيريا وفي أماكن أخرى سيكونون في وضع أفضل".
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