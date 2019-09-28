العشرات يتظاهرون شمالي بغداد احتجاجاً على احالة الساعدي الى امرة الدفاع

وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من المدنيين نظموا اليوم تظاهرة كبيرة ضمن مدينة الشعلة شمالي بغداد.

واضاف المراسل، أن الظاهرة تأتي احتجاجا على قرار احالة عبد الوهاب الساعدي الى آمرة الدفاع.

