العشرات يتظاهرون شمالي بغداد احتجاجاً على احالة الساعدي الى امرة الدفاع

تظاهر العشرات من المواطنين، السبت، شمالي بغداد احتجاجاً على احالة الفريق ركن عبد الوهاب الساعدي الى امرة وزارة الدفاع.
وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من المدنيين نظموا اليوم تظاهرة كبيرة ضمن مدينة الشعلة شمالي بغداد.
واضاف المراسل، أن الظاهرة تأتي احتجاجا على قرار احالة عبد الوهاب الساعدي الى آمرة الدفاع.
واضاف المراسل، أن الظاهرة تأتي احتجاجا على قرار احالة عبد الوهاب الساعدي الى آمرة الدفاع.
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