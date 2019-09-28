الحوثيون يعلنون أسر المئات من 'التحالف العربي' بينهم سعوديون

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، إن "العملية تعد أكبر عملية استدراج لقوات العدو منذ بدء العدوان واستمرت لمدة أشهر عدة".

وأضاف، أن "العملية أسفرت عن سقوط 3 ألوية عسكرية من قوات العدو وفصيل كامل من الجيش السعودي، واغتنام مئات الآليات والمدرعات العسكرية".



وأكد سريع على أنه"وبموجب توجيهات القيادة، جرى التعامل مع كافة الأسرى وفق مبادئ الدين، والعادات والتقاليد اليمنية الأصيلة.. وأن قواتنا قامت وبعد استسلام الآلاف من قوات العدو، بتأمين الأسرى من غارات العدو التي حاولت استهدافهم".