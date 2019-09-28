أعلن مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، عن عودة 141 عائلة نازحة من مخيم عامرية الفلوجة إلى مناطقهم.
وقال شاكر حامد مستشار رئيس مجلس النواب والمتحدث الرسمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حصاد الجهود المبذولة لتسريع عودة النازحين من قبل رئيس مجلس النواب قد أثمرت عن عودة الوجبة الأولى من مخيم عامرية الفلوجة إلى ديارهم في مدينة القائم".
وأضاف حامد، أن" ١٤١ عائلة تتكون من ٦٦٨ شخصاً من النساء والرجال والأطفال غادروا المخيم، فيما تتواصل الوجبات الأخرى من النازحين بالعودة إلى ديارهم خلال الأيام المقبلة بعد استكمال الإجراءات الأصولية بالتعاون مع قيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات الجزيرة والبادية، وقد تم تأمين حافلات وشاحنات لنقلهم ونقل ممتلكاتهم، مع تقديم مبلغ مالي لكلِّ عائلة هدية لترتيب أمورهم المعيشية عند الانتقال".
وأضاف حامد، أن" ١٤١ عائلة تتكون من ٦٦٨ شخصاً من النساء والرجال والأطفال غادروا المخيم، فيما تتواصل الوجبات الأخرى من النازحين بالعودة إلى ديارهم خلال الأيام المقبلة بعد استكمال الإجراءات الأصولية بالتعاون مع قيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات الجزيرة والبادية، وقد تم تأمين حافلات وشاحنات لنقلهم ونقل ممتلكاتهم، مع تقديم مبلغ مالي لكلِّ عائلة هدية لترتيب أمورهم المعيشية عند الانتقال".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الحلبوسي يعلن عودة 141 عائلة نازحة من مخيم عامرية الفلوجة لمناطقهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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