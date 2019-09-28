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برشلونة يصدر بياناً رسمياً حول غياب ديمبلي عن مواجهة خيتافي

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2019-09-28 | 15:46

برشلونة يصدر بياناً رسمياً حول غياب ديمبلي عن مواجهة خيتافي

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كشف نادي ، في بيان رسمي عبر موقعه عن سبب غياب مهاجمه عثمان ديمبلي الصادم عن مباراة خيتافي في بطولة .
وتحصل الفرنسي الدولي على التصريح الطبي قبل أيام، بعد أن تعافى من إصابته السابقة وشارك بديلًا في مباراة فياريال السابقة على ملعب "كامب نو".

ولكن عند إعلان إرنستو فالفيردي عن التشكيل منذ قليل، لم يتواجد اسم ديمبلي في القائمة رغم التوقعات ببدايته أساسيًا.


وأكد النادي الكتالوني من خلال بيانه على أن "اللاعب يعاني من بعض الإزعاجات العضلية في الفخذ الأيسر والتي منعته من التواجد في التشكيل".

وسيخضع ديمبلي لمزيد من الفحوصات الطبية في برشلونة، بعد عودته مع البعثة عقب نهاية المباراة.

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