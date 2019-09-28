2019-09-28 | 15:46
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كشف نادي برشلونة، في بيان رسمي عبر موقعه عن سبب غياب مهاجمه عثمان ديمبلي الصادم عن مباراة خيتافي في بطولة الدوري الإسباني.
ولكن عند إعلان إرنستو فالفيردي عن التشكيل منذ قليل، لم يتواجد اسم ديمبلي في القائمة رغم التوقعات ببدايته أساسيًا.
وأكد النادي الكتالوني من خلال بيانه على أن "اللاعب يعاني من بعض الإزعاجات العضلية في الفخذ الأيسر والتي منعته من التواجد في التشكيل".
وسيخضع ديمبلي لمزيد من الفحوصات الطبية في برشلونة، بعد عودته مع البعثة عقب نهاية المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يصدر بياناً رسمياً حول غياب ديمبلي عن مواجهة خيتافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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