الرئيس المصري وملك البحرين يبحثان هاتفيا علاقات التعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، اليوم السبت، من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تناول علاقات التعاون الثنائي.

وبحث الجانبان خلال الاتصال، أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية.



وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن السيسي أكد خلال الاتصال اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين.

وشدد الرئيس المصري على استمرار دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في المنطقة العربية.



وأضاف راضي أن العاهل البحريني أعرب عن تقدير بلاده للجهود المصرية التي تقوم بها على الساحة العربية، لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي، معرباً عن حرص البحرين على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين.

