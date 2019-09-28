بدء التصويت المبكر لانتخابات "الاتحادي" الإماراتي الثلاثاء

تنطلق عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019 في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل عبر 9 مراكز انتخابية رئيسية محددة على مستوى البلاد، وذلك بحسب اللجنة الوطنية للانتخابات.

وتنطلق عمليات التصويت في اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بـ39 مركزا انتخابيا منتشرة على مستوى الإمارات.

وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أن المراكز الانتخابية الـ9 المعتمدة لأيام التصويت المبكر تستقبل أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم خلال الفترة المحددة بـ3 أيام من الساعة الـ9 صباحا إلى الساعة الـ6 مساء.





وأضافت أنه يمكن للناخب الإدلاء بصوته في أقرب مركز انتخابي إليه سواء كان داخل الإمارة التي ينتمي إليها أو أي إمارة أخرى مصطحبا معه بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لكونها الوثيقة المعتمدة للتصويت.

ونوهت اللجنة بأن كل ناخب يتمتع بصوت واحد فقط، ما يعني أن الناخب يمكنه الإدلاء بصوته مرة واحدة فقط في الدورة الانتخابية نفسها كما يمكنه اختيار مرشح واحد فقط من بين المرشحين في الإمارة التي ينتمي إليها، وإذا كان مرشحا يستطيع أن يرشح نفسه.

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وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات المراكز الـ9 المخصصة لعملية التصويت المبكر والواقعة في كل من إمارة أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومدينة العين في مركز العين للمؤتمرات بالخبيصي، ومنطقة الظفرة في صالة أفراح مدينة زايد.





كما سيكون التصويت في دبي بمركز دبي التجاري العالمي بقاعة الملتقى، وإمارة الشارقة بنادي الشارقة للشطرنج، وإمارة عجمان في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، وإمارة أم القيوين في قاعة الاتحاد، وإمارة رأس الخيمة في مركز رأس الخيمة للمعارض إكسبو، وإمارة الفجيرة في مركز الفجيرة للمعارض.

وتشهد الإمارات حدثا وطنيا يتطلب المشاركة بفاعلية وإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي الوطني لدعم مسيرة التنمية الشاملة واختيار المرشحين الأكفاء لتمثيل شعب الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، الأمر الذي يتطلب تضافر جميع الجهود والعمل كفريق واحد للمساهمة في تعزيز الوعي السياسي وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية للمواطنين وتفعيل مساهمتهم في عمليات التطور التي تشهدها الإمارات في جميع المجالات.

وتمثل المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الحالي مسؤولية وطنية تقع على عاتق أعضاء الهيئات الانتخابية، وذلك في إطار الحرص على المصلحة العامة وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة المستدامة من خلال اختيار المرشحين الأكفاء ليكونوا مساهمين في وصول الأعضاء الأكفاء لعضوية المجلس الوطني الاتحادي لخدمة المواطن والارتقاء بجميع قطاعات المجتمع والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية للإمارات.

يذكر أن عمليات التصويت خارج الإمارات التي اختتمت مؤخرا شهدت مشاركة 1842 ناخبا وناخبة في جميع المراكز الانتخابية المنتشرة حول العالم، وهو ما عكس الحرص على المشاركة في هذا الواجب الوطني والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز مسيرة التطور التي تشهدها الإمارات في مجال التنمية السياسية.

وتعمل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.