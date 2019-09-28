الإمارات وكازاخستان تبحثان تعزيز التعاون البرلماني

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وكالة أنباء الإماراتالسبت 2019/9/28 06:04 م بتوقيت أبوظبي
الدكتورة أمل عبدالله القبيسي ورئيسة مجلس الشيوخ الكازاخستاني
بحثت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، السبت، سبل تعزيز التعاون البرلماني في المحافل الدولية والتنسيق مع مجلس الشيوخ الكازاخستاني.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية مع داريجا نزارباييف رئيسة مجلس الشيوخ الكازاخستاني في مقر المجلس، وذلك على هامش الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول أوراسيا في مدينة نور سلطان عاصمة كازاخستان.
كما استعرض اللقاء سبل تفعيل التنسيق بين المجلسين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تعد أولوية بالنسبة للإمارات وكازاخستان.
وقد رحبت رئيسة مجلس الشيوخ الكازاخستاني بالدكتورة القبيسي والوفد المرافق، معربة عن سعادتها بتلبية الدعوة لحضور الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول أوراسيا والذي يعقد لأول مرة في كازاخستان بمشاركة حشد كبير من رؤساء برلمانات العالم والمنظمات الدولية وبمشاركة وفود على مستوى عالٍ ما يعطي الاجتماع أهمية كبيرة.
بدوره أكدت الدكتورة أمل القبيسي أن الإمارات ترتبط بعلاقات قوية ومتينة مع كازاخستان وهي تتطور من خلال المبادرات التجارية والتعاون الاقتصادي والاستثماري.
وقالت إن الإمارات، وبتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حريصة على مواصلة دعم وتطوير علاقات التعاون التاريخية المتجذرة مع كازاخستان، وبذل كل ما من شأنه تنمية وتطوير مختلف أوجه العلاقات التي تعود بالنفع والخير على الشعبين الصديقين.
من جهتها، أكدت داريجا نزارباييف أن الإمارات شريك أساسي في كثير من المشاريع المشتركة وخاصة في مجال الطاقة، ومن أهم الشركاء في منطقة الشرق الأوسط، وتم تأسيس هذه العلاقة بفضل جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والرئيس الأول لكازاخستان نور سلطان نزارباييف.
وثمنت اختيار الإمارات لكازاخستان لإطلاق أول رائد فضاء إماراتي، متمنية أن تكون الرحلة المقبلة الى الفضاء فيها أول رائدة فضاء إماراتية.
حضر اللقاء كل من جمال الحاي وعلياء الجاسم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الإمارات لدى كازاخستان وماديار مينيليكوف سفير كازاخستان لدى الإمارات.
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