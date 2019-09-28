هجوم مسلح على حافلة يقتل ستة أشخاص في باكستان

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرون بجروح جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون اليوم، على حافلة ركاب في منطقة هانغو شمال غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن المسلحين أطلقوا وابلاً من النار على حافلة ركاب أثناء مرورها من أحد الطرق ولاذوا بالفرار، مشيرة إلى أن قوات الأمن وفرق الإغاثة هرعت إلى موقع الهجوم وتم نقل الضحايا إلى المستشفى.

وأضافت أن قوات الأمن شنت عملية تمشيط للبحث عن منفذي الهجوم الذين تمكنوا من الفرار من الموقع، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.