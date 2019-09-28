مشيخة العقل: الأمن العام ضبط كتبا دينية محظور نقلها والتجارة فيها

أعلنت مشيخة العقل في طائفة الموحدين الدروز أن "الأمن العام مشكوراً ضبط عدد من الكتب الدينية المحظور نقلها والتجارة فيها، المُرسلة الى الخارج قبل ان تحصل على الإذن المسبق من مرجعية مشيخة العقل الشرعية والرسمية والمسؤولة عن كل ما يصدر من كتب ومنشورات ذات الطابع الديني".
وأوضحت أنه "على ضوء ذلك اتصل الأمن العام بشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، الذي وجد أن هذه الكتب لم تحصل على الإذن المطلوب، وقد أبدى الأمن العام التعاون الكامل والتفهم والحرص التام على المعالجة ضمن الأطر القانونية، ونؤكد جازمين أنه لم يتم بحث موضوع الحرق لا من قريب أو بعيد، وعليه اقتضى التوضيح".
وتقدمت مشيخة العقل بجزيل الشكر من مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم على جهوده في الحفاظ على الامن عامة، ودور جهازه في ظبط المخالفين للقوانين وحرصهم على احترام الأصول الدينية.
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