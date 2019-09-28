وفد من نقابة عاملي المستشفيات الحكومية بحث مع فقيه أوضاع الموظفين

اجتمع وفد من ممثلي الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي ​المستشفيات​ الحكومية في ​لبنان​، في مقر ​الاتحاد العمالي العام​، مع رئيس الاتحاد بالإنابة ​حسن فقيه​ لمناقشة الوضع الذي يعاني منه موظفو ​المستشفيات الحكومية​، مشيرين إلى انه "في ما خص تطبيق ​سلسلة الرتب والرواتب​ تم الاتفاق على اللجوء الى الوساطة والتحكيم في ​وزارة العمل​ للضغط على ادارة المستشفيات التي لم تنفذ مرسوم السلسلة لإلزامها بتطبيق المرسوم".

وأكد المجتمعون "الدعم الكامل للتحرك الذي يقوم به موظفو ​مستشفى النبطية الحكومي​ في ما يخص تطبيق سلسلة الرتب والرواتب"، طالبين من وزارتي الوصاية "الاسراع في دفع المساهمات والمستحقات المالية لحل ازمة تأخير الرواتب القديمة ​الجديدة​"، مشددين على "ضرورة ايجاد آلية قانونية لقبض الرواتب شهريا والتواصل مع ​الكتل النيابية​ لتبني قانون واضح وصريح للوصول الى فصل الرواتب عن باقي المستحقات المالية".

وشدد المجتمعون على "دعم الاتحاد العمالي العام لأي تحرك يقوم به موظفو المستشفيات الحكومية لتحقيق المطالب المحقة بخصوص ازمة الرواتب وتطبيق سلسلة الرتب والرواتب".