فيصل كرامي التقى وفدا من المجلس الأسترالي اللبناني

إستقبل رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، في دارته في طرابلس، وفدا من المجلس الأسترالي- اللبناني برئاسة غازي قلاوون وعضوية: أحمد توفيق عبيد، الدكتور محمد شمسين وبدر الحلو، يرافقهم رئيس "جمعية التضامن الشعبي" في الشمال الكابتن أحمد فردوس، في حضور المربي عبدالله ضناوي.
تناول الحديث العلاقات اللبنانية- الأسترالية وأوضاع الجالية اللبنانية في أستراليا، إضافة إلى الأوضاع العامة والأزمة الإقتصادية في لبنان عامة وطرابلس والشمال خاصة.
واشاد كرامي بـ"الدور الكبير والفعال الذي يلعبه المجلس الأسترالي اللبناني، في دعم المشاريع الخيرية والتنموية على مختلف الاصعدة".
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