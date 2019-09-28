فيصل كرامي التقى وفدا من المجلس الأسترالي اللبناني

إستقبل رئيس "تيار الكرامة" النائب ​فيصل كرامي​، في دارته في ​طرابلس​، وفدا من المجلس الأسترالي- اللبناني برئاسة غازي قلاوون وعضوية: أحمد توفيق عبيد، الدكتور محمد شمسين وبدر الحلو، يرافقهم رئيس "جمعية التضامن الشعبي" في الشمال الكابتن أحمد فردوس، في حضور المربي عبدالله ضناوي.

تناول الحديث العلاقات اللبنانية- الأسترالية وأوضاع الجالية اللبنانية في ​أستراليا​، إضافة إلى الأوضاع العامة والأزمة الإقتصادية في لبنان عامة وطرابلس والشمال خاصة.

واشاد كرامي بـ"الدور الكبير والفعال الذي يلعبه المجلس الأسترالي اللبناني، في دعم المشاريع الخيرية والتنموية على مختلف الاصعدة".