مكتب بري: علاقته مع سلامة جيدة جداً وما يثار خلاف ذلك يندرج في سياق الدس الرخيص

نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ما يتم تداوله من اخبار حول العلاقة بين بري وحاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​. وفي بيان له، أكد أن "مضمون ما يتناقله البعض عبر شبكات التواصل اﻻجتماعي وبعض الوكاﻻت اﻻخبارية ﻻ اساس له من الصحة على اﻻطلاق"، مشدداً على أن "العلاقة بين رئيس المجلس وحاكم مصرف لبنان جيدة جدا، وكل ما يثار خلاف ذلك يندرج في سياق الدس الرخيص والمخطط الرامي ﻻستهداف لبنان واستقراره المالي واﻻقتصادي ."

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