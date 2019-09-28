جنبلاط كرم السفير المصري لمناسبة قرب انتهاء مهماته في لبنان

كرّم رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ وعقيلته السيدة نورا جنبلاط، في قصر المختارة، السفير المصري في لبنان ​نزيه النجاري​، بمنحه ميدالية ​كمال جنبلاط​، وذلك بمناسبة قرب انتهاء مهماته الدبلوماسية في لبنان وانتقاله إلى مهماته مصر.

وشارك سفراء فرنسا برونو فوشيه، وبريطانيا كريس رامبلينغ، والإمارات العربية المتحدة محمد سعيد الشامسي، والكويت عبد العال القناعي، والمغرب محمد كرين، واستراليا ريبيكا غريندلاي، وغاب السفير السعودي ​وليد البخاري​ لدواعٍ صحية.

كما حضر وزير الصناعة وائل ابو فاعور، والنواب: هنري حلو، بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، ونائب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي للشؤون الخارجية دريد ياغي، ومفوض الشؤون الخارجية في الحزب التقدمي زاهر رعد.

وخلال منحه الميدالية، نوه جنبلاط "بسعادة السفير وهذه الجمعة الوداعية اليوم له حيث سيغادرنا إلى مصر بمهمة لشكره أولا، ولوقوفه ثانياً إلى جانب لبنان، متمنين له كل التوفيق والنجاح، وبهذه المناسبة نقدم له هذه الميدالية". ثم منحه الميدالية وهدية تذكارية.

من جهته، أشار السفير المصري إلى أننا "نعتز تاريخياً بالمعلم الشهيد كمال جنبلاط، ونعتز اليوم بالزعيم وليد جنبلاط، وبتاريخ طائفة الموحدين الدروز الكريمة وبلبنان".