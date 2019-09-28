مهاتير محمد: معاداة المسلمين سببها قيام إسرائيل

اعتبر رئيس الوزراء الماليزي ​مهاتير محمد​، إن "معاداة المسلمين و​الإسلام​ سببها قيام ​إسرائيل​، ف​المسلمون​ متهمون ب​الإرهاب​ حتى لو لم يفعلوا شيئا"، مشيراً إلى انه "قبل قيام إسرائيل لم يكن هناك الكثير من الإرهاب في ​العالم​ كما هو الآن".

ولفت إلى ان "هناك العديد من الحروب في جميع أنحاء العالم الآن، ومعظمها مرتبط بقيام إسرائيل"، معتبراً أن "الحل العسكري ضد الإرهاب لن ينجح، قائلا: "يجب علينا تحديد السبب وتدميره، لكن القوى العظمى ترفض العودة إلى جذور المسألة".

وأشار إلى أن "​الفلسطينيين​ لم يتمكنوا من دخول المستوطنات المبنية على أرضهم"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن ل​ماليزيا​ أبدا قبول استيلاء إسرائيل الواضح على الأراضي الفلسطينية واحتلال ​القدس​" ووصف رد العالم على ممارسات إسرائيل بأنه ليس عادلا، مضيفا: "يمكن لإسرائيل أن تنتهك القانون والقواعد الدولية في العالم كما تشاء، وتستمر في الحصول على الدعم والحماية".

وأوضح أن "الهيكل الحالي للأمم المتحدة لا يخدم السلام العالمي"، مضيفا: "يجب أن نأتي بالهدف الحقيقي لهذا الهيكل العظيم، وأن نعاقب من يصنعون الحرب، ونجعل العالم يسوده السلام من أجل الجميع".