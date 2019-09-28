مهاتير محمد: معاداة المسلمين سببها قيام إسرائيل

اعتبر رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، إن "معاداة المسلمين والإسلام سببها قيام إسرائيل، فالمسلمون متهمون بالإرهاب حتى لو لم يفعلوا شيئا"، مشيراً إلى انه "قبل قيام إسرائيل لم يكن هناك الكثير من الإرهاب في العالم كما هو الآن".
ولفت إلى ان "هناك العديد من الحروب في جميع أنحاء العالم الآن، ومعظمها مرتبط بقيام إسرائيل"، معتبراً أن "الحل العسكري ضد الإرهاب لن ينجح، قائلا: "يجب علينا تحديد السبب وتدميره، لكن القوى العظمى ترفض العودة إلى جذور المسألة".
وأشار إلى أن "الفلسطينيين لم يتمكنوا من دخول المستوطنات المبنية على أرضهم"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن لماليزيا أبدا قبول استيلاء إسرائيل الواضح على الأراضي الفلسطينية واحتلال القدس" ووصف رد العالم على ممارسات إسرائيل بأنه ليس عادلا، مضيفا: "يمكن لإسرائيل أن تنتهك القانون والقواعد الدولية في العالم كما تشاء، وتستمر في الحصول على الدعم والحماية".
وأوضح أن "الهيكل الحالي للأمم المتحدة لا يخدم السلام العالمي"، مضيفا: "يجب أن نأتي بالهدف الحقيقي لهذا الهيكل العظيم، وأن نعاقب من يصنعون الحرب، ونجعل العالم يسوده السلام من أجل الجميع".
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