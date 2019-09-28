إنترفاكس: طائرة عسكرية روسية حلّقت فوق مواقع استراتيجية أميركية داخل أميركا

أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية بأن "​طائرة​ "تو-154 إم إل كا-1" عسكرية روسية مخصصة للاستطلاع حلّقت فوق مواقع استراتيجية أميركية داخل ​الولايات المتحدة​ للمرة الثانية خلال أسبوع، في إطار معاهدة "السماء المفتوحة"، مشيرةً إلى أن "مسار رحلة الطائرة التي أقلعت من مدينة غريت فولز في ولاية مونتانا شمال وسط الولايات المتحدة، مر فوق منصات ​الصواريخ​ البالستية العابرة للقارات Minuteman-3 (ICBMs) ومراكز التحكم بها، وقاعدة Malstrom الجوية في نفس الولاية".

وذكرت أن "الطائرة هبطت عقب الانتهاء من مهمتها في قاعدة رايت باترسون الجوية الأميركية قرب مدينة دايتون في ولاية ​أوهايو​، مشيرة إلى أنها ستعود قريبا إلى ​روسيا​".