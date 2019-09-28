هيئة انتخابات تونس تحذر من ان وضع القروي القانوني يهدد شرعية النتائج

حذرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، من معضلة قانونية قد تنجم عن استمرار حبس المرشح ​نبيل القروي​، بما يمكن أن يؤثر على شرعية نتائج الجولة الحاسمة المقررة في 13 تشرين الاول المقبل.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية ​نبيل بفون​ في تصريح، إن "الهيئة أمام معضلة كبيرة بخصوص وضع المترشح للدور الثاني نبيل القروي"، معرباً عن خشيته من أن "يكون هناك طعن في سلامة العملية الانتخابية إذا تواصل هذا الوضع".

وجدد بفون مطالبته السلطات القضائية في البلاد بـ"إعطاء المترشح القروي حقه في القيام بحملته الانتخابية" من خارج السجن.

ويقبع رجل الأعمال المرشح للانتخابات نبيل القروي في السجن منذ أسابيع، بتهم تتعلق بغسيل الأموال.

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