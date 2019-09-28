سريع: تنفيذ عملية "نصر من الله" في محور نجران واسر عدد من الضباط السعوديين

أعلن الناطق العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع عن "تنفيذ عملية "نصر من الله" في محور نجران نتج عنها سقوط 3 ألوية سعودية خلال الفترة الأخيرة"، مشيراً إلى "إننا أسرنا عشرات العناصر من الجيش السعودي بينهم عددا من الضباط السعوديين خلال عملية "نصر من الله" في محور نجران".
وفي مؤتمر صحفي له، لفت العميد سريع إلى "إننانطمئن كل أهالي الأسرى من مختلف الجنسيات بأننا سنتعامل معهم بطريقة إنسانية"، مؤكداً "إننا سنتخذ إجراءات إضافية لحماية الأسرى من مختلف الجنسيات وصولا لصفقة التبادل"، معلناً أن "عملية "نصر من الله" في محور نجران أسفرت عن تحرير مئات من الكيلومترات".
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