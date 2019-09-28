منع اكاديمي اميركي من دخول هونغ كونغ بسبب شهادته عن الحريات بالمدينة أمام الكونغرس

أفاد أكاديمي أميركي أنه منع من دخول ​هونغ كونغ​ بعد أيام من إدلائه بشهادة أمام ​الكونغرس​ إلى جانب ناشطين بارزين مدافعين عن الديموقراطية في المدينة ​الصين​ية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وأعلن دان غاريت إنه تمت إعادته بعد وصوله الخميس لـ"أسباب غير محددة تتعلق ب​الهجرة​"، في موقف قال إنه لم يتعرض له قط على مدى السنوات الـ20 التي قضاها وهو يسافر من هونغ كونغ واليها حيث يقيم.

ومثل غاريت قبل أسبوع في ​واشنطن​ أمام "اللجنة التنفيذية في الكونغرس بشأن الصين" إلى جانب ناشطين من هونغ كونغ بينهم نجمة موسيقى البوب دينيسي هو والناشط البارز جوشواوونغ.

وتحدّث الناشطون، بينهم غاريت، عن تراجع الحرّيات بشكل كبير في هونغ كونغ التي شهدت على مدى نحو أربعة اشهر تظاهرات ضخمة مطالبة بالديموقراطية تخللتها أعمال عنف في بعض الأحيان.

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