مسؤول ايراني: أسرة آل سعود الفاسدة حولت الحجاز لمصدر للتطرف والإرهاب

أكد مساعد رئيس البعثة ال​ايران​ية لدى منظمة ​الامم المتحدة​ اسحاق آل حبيب أن "أسرة ​آل سعود​ الفاسدة حولت الحجاز؛ ارض السلام والمداراة، الى مصدر للتطرف و​الارهاب​" واصفاً السعودي بـ"أنه يمثل خطرا كارثيا للسلام والامن في المنطقة"، مشيراً إلى ان "أسرة آل سعود الفاسدة حولت الحجار، ارض السلام والمدارات، الى مصدر للتطرف والارهاب".

ولفت إلى ان "السعوديين استخدموا الشماعة الايرانية لإخفاء ماهيتهم الرجعية وكذلك مغامراتهم المستمرة المدانة"، مشيراً إلى أن "رغم ذلك، لا يمكن تجاهل شواهد السياسات ​السعودية​ المخربة من خلال التزويق بالفوتوشوب وإلقاء اللوم على الآخرين ولا يمكن للمستبدين السعوديين أن يخفوا هزائمهم المتكررة الى الابد والناجمة عن تعصبات القرون الوسطى والعصر الحجري، من خلال طرح المزاعم ضد ايران".