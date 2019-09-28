أكد مساعد رئيس البعثة الايرانية لدى منظمة الامم المتحدة اسحاق آل حبيب أن "أسرة آل سعود الفاسدة حولت الحجاز؛ ارض السلام والمداراة، الى مصدر للتطرف والارهاب" واصفاً السعودي بـ"أنه يمثل خطرا كارثيا للسلام والامن في المنطقة"، مشيراً إلى ان "أسرة آل سعود الفاسدة حولت الحجار، ارض السلام والمدارات، الى مصدر للتطرف والارهاب".
ولفت إلى ان "السعوديين استخدموا الشماعة الايرانية لإخفاء ماهيتهم الرجعية وكذلك مغامراتهم المستمرة المدانة"، مشيراً إلى أن "رغم ذلك، لا يمكن تجاهل شواهد السياسات السعودية المخربة من خلال التزويق بالفوتوشوب وإلقاء اللوم على الآخرين ولا يمكن للمستبدين السعوديين أن يخفوا هزائمهم المتكررة الى الابد والناجمة عن تعصبات القرون الوسطى والعصر الحجري، من خلال طرح المزاعم ضد ايران".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: أسرة آل سعود الفاسدة حولت الحجاز لمصدر للتطرف والإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.