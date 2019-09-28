محمد عبد السلام: عملية "نصر من الله" تمثل أكبر عمليةً عسكرية منذ بدء العدوان السعودي على اليمن

أكد المتحدث باسم ​​الحوثيين​​ ​​محمد عبد السلام​ أن "عملية "نصر من الله" هي واحدة من ثمار صمود الشعب بقبائله الوفية وفئاته الاجتماعية وتمثل أكبر عمليةً عسكرية منذ بدء العدوان السعودي على ​اليمن​"، مشيراً إلى أنه "ثمة خططا عسكرية راهن عليها العدو لإحراز أي إنجاز في المناطق الحدودية لكن النتائج جاءت عكسية له"، لافتاً إلى ان "الانتكاسة العسكرية غير المسبوقة للعدو أمام العملية هي مدعاة لإجرائه مراجعة فورية لمآلات عدوانه".

وكان الناطق العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع قد أعلن قبل قليل عن "تنفيذ عملية "نصر من الله" في محور ​نجران​ نتج عنها سقوط 3 ألوية سعودية خلال الفترة الأخيرة"، مشيراً إلى "إننا أسرنا عشرات العناصر من ​الجيش السعودي​ بينهم عددا من الضباط السعوديين خلال عملية "نصر من الله" في محور نجران".

وفي ​مؤتمر​ صحفي له، لفت العميد سريع إلى "إننا نطمئن كل أهالي الأسرى من مختلف الجنسيات بأننا سنتعامل معهم بطريقة إنسانية"، مؤكداً "إننا سنتخذ إجراءات إضافية لحماية الأسرى من مختلف الجنسيات وصولا لصفقة التبادل"، معلناً أن "عملية "نصر من الله" في محور نجران أسفرت عن تحرير مئات من الكيلومترات".