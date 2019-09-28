منع أكاديمي أميركي من دخول هونغ كونغ









اسماء السيد - هونغ كونغ: أفاد أكاديمي أميركي السبت أنه منع من دخول هونغ كونغ بعد أيام من إدلائه بشهادة أمام الكونغرس إلى جانب ناشطين بارزين مدافعين عن الديموقراطية في المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وقال دان غاريت إنه تمت إعادته بعد وصوله الخميس لـ"أسباب غير محددة تتعلق بالهجرة"، في موقف قال إنه لم يتعرض له قط على مدى السنوات الـ20 التي قضاها وهو يسافر من هونغ كونغ واليها حيث يقيم.

ومثل غاريت قبل أسبوع في واشنطن أمام "اللجنة التنفيذية في الكونغرس بشأن الصين" إلى جانب ناشطين من هونغ كونغ بينهم نجمة موسيقى البوب دينيسي هو والناشط البارز جوشوا وونغ.

وتحدّث الناشطون، بينهم غاريت، عن تراجع الحرّيات بشكل كبير في هونغ كونغ التي شهدت على مدى نحو أربعة اشهر تظاهرات ضخمة مطالبة بالديموقراطية تخللتها أعمال عنف في بعض الأحيان.

وقال غاريت، الذي ألّف كتابًا عن هونغ كونغ، إنه يعتقد أن منعه من الدخول "مرتبط بالشهادة (التي أدلى بها) أمام اللجنة التنفيذية في الكونغرس بشأن الصين وأمور أخرى".

وأثارت الجلسات التي رافقها مشروع قانون في الكونغرس يهدف إلى حماية الحقوق المدنية في هونغ كونغ، رد فعل غاضبًا من بكين التي اتّهمت واشنطن بتأجيج الاحتجاجات.

وقال المتحدث باسم لجنة الكونغرس سكوت فيليبس إنه تم إبلاغ غاريت بأن "بإمكانه العودة مستقبلاً لكن ليس في الوقت الحالي".

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وترفض حكومة هونغ كونغ التعليق على قضايا هجرة فردية أو تقديم أي أسباب تبرر منع أشخاص من الدخول.

ووافقت الصين في اتّفاق وقعته مع بريطانيا قبل تسليم هونغ كونغ سنة 1997 على السماح للمدينة بالمحافظة على حرياتها الفريدة التي حرم منها المواطنون في البر الصيني الرئيسي طوال 50 عامًا.

لكن كثيرين في هونغ كونغ يخشون من أن هذه الحريات بدأت تتلاشى، ما أشعل تظاهرات استمرت سنوات بينها الاحتجاجات التي خرجت صيف العام الجاري.

وتتمتع المدينة التي تعد مركزاً ماليًا دوليًا بحريّات أكاديمية واسعة مقارنة بالبر الرئيسي.

لكن خلال السنوات الأخيرة، توسعت قائمة الأكاديميين والباحثين والسياسيين والناشطين الذين منعوا من دخول هونغ كونغ.

ومُنع الصحافي لدى "فايننشال تايمز" فيكتور ماليت من تجديد تأشيرته بدون سبب العام الماضي بعدما أجرى مقابلة مع رئيس حزب صغير مؤيّد للاستقلال تم حظره. ومُنع من دخول المدينة بعد أسابيع من ذلك.

وقبل عام من ذلك، مُنع الناشط البريطاني في مجال حقوق الإنسان بينديكت رودجرز من دخول المدينة.