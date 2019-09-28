براين هوك: على طهران تغيير سياساتها قبل إجراء أي مفاوضات

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، اليوم، إنه يجب على طهران أن تبدي تغييرا في سياساتها قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، مضيفا في مقابلة مع قناة "الحرة" الأمريكية، إن "إيران انتهكت سيادة دولة أخرى عن طريق الهجوم عليها، وآخر شيء يريده العالم هو دعم السلوك السيئ".

واعتبر هوك، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان سخيا جدا في مقاربته الدبلوماسية في آخر عامين ونصف، وإيران ترفض الدبلوماسية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإيراني في حالة سيئة، وأن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أمامه خيار العودة إلى المفاوضات أو أن يراقب انهيار اقتصاد بلاده، وشدد المبعوث الأمريكي، على مسؤولية طهران عن الهجوم على منشأتي "أرامكو" في السعودية في 14 سبتمبر الجاري، مؤكدا وجود أدلة مادية سيجري الإعلان عنها عند انتهاء التحقيقات تكشف تورط إيران في الهجمات.

وأشار هوك، إلى أن "الصواريخ لو أطلقت من اليمن فلا يمكنها الوصول إلى بقيق"، موضحا أن " على مجلس الأمن الدولي النظر في هذه الهجمات، لأن لديه مسؤولية الحفاظ على الأمن والسلامة الدوليين"، مؤكدا أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المصرف المركزي الإيراني وعلى شركات صينية انتهكت الحظر المفروض على إيران، واستنكر هوك، احتجاز ناقلة النفط البريطانية، قائلا إن الأمر "كان فيه انتهاك لسيادة عمان، لأن احتجاز الناقلة جرى في المياه الإقليمية العمانية".