شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى إخوانى هارب يعترف: "تم تغفيلنا بنشر المخدرات الفكرية والهبل والكذب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف هيثم أبو خليل الإعلامى الإخوانى الهارب خارج البلاد، بعملية تغيب العقل التى يقوم بها إعلام الجماعة لعناصره والمواليين لجماعة الإرهابية، مشيرا إلى أن هناك نماذج داخل منظومة إعلام الإخوان تقوم بعملية التغفيل الجمعى، ونشر المخدرات الفكرية التى تمت بداخلهم خلال الأسبوعين الماضيين من بوستات وتويتات فيديوهات وتحليلات وبث مباشر عبر القنوات.

ورصد "أبو خليل" عدد كبير من الأكاذيب التى روجتها قيادات الجماعة الإرهابية، وإعلاميين مواليين لجماعة، منها هروب مسئولين من داخل الدولة المصرية، ووجود انقسامات داخل الحكومة المصرية، واصفا ما قام به منظومتهم الإعلامية عبارة عن "هبل وهتش وكذب"، مشيرا إلى أنه اعترف بمثل هذه الأمور لكى يتعلموا من أخطائهم".