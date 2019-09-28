أهالي قرية كفرالشيخ هلال يشيعون جثمان شهيد الواجب بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

شيع الآلاف من أهالي قرية كفر الشيخ هلال، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والقرى المجاورة لها، اليوم السبت، جثمان الشهيد مجند أحمد محمد أيوب ابو الخير الزيني، ٢١ سنه.

وخرج الجثمان ملفوفًا بعلم مصر عقب أداء صلاة الجنازة عليه وجرى تشييع الجثمان في جنازة مهيبة بمشاركة الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، واللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، نعى شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا في الحادث الإرهابي أمس الجمعة، فداءً للوطن.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "سلامٌ على كل من روى بدمائه الزكية تراب هذا الوطن العظيم، اليوم نال الإرهاب الغاشم عددًا من أبنائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الغالية فداءً لهذا الوطن".

وأكد الرئيس أن "سرطان الإرهاب لا زال يحاول خطف هذا الوطن ولكننا صامدون، نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وإيمان وإنا لمنتصرين بإذن الله ثم بفضل جيش مصر القوي".

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طالع التفاصيل.. (السيسي ينعي شهداء الجيش: "سلامٌ على من روى بدمائه الزكية تراب الوطن")

وفي سياق متصل، تمكنت القوات المسلحة والشرطة من تحقيق العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار استكمال جهودهما لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وأشار بيان للقوات المسلحة أمس إلى أنه نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود أثناء الاشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية.

ولفت البيان إلى تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 118 فردًا تكفيرياً عُثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

طالع التفاصيل.. (القوات المسلحة: القضاء على 118 تكفيرياً واستشهاد وإصابة ضابط و9 جنود)