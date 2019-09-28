ضبط 5 متهمين جدد في واقعة تعذيب الطفلة "جنة" ووفاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة شربين بالدقهلية، اليوم السبت، القبض على 5 متهمين جدد، تورطوا في تعذيب الطفلة "جنة" والتي لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها بجروح وكي بالنيران، بأماكن متفرقة بجسدها، واتهام جدتها لأمها بارتكاب الواقعة، واكتشاف الأب تعرض ابنته الأخرى "أماني" للتعذيب بنفس الطريقة.

وكشفت التحريات أن الطفلة وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين، وانفصلا منذ أربع سنوات، وانتقلا إلى حضانة الجدة بحكم قضائي لصالحها العام الماضي، وبتقنين الإجراءات جري ضبط الجدة المتهمة.

تبين من الكشف الطبي المبدئي للطفلة فور وصولها للمستشفى، أنها تعانى من جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة، وتبين أيضا إصابتها بغرغرينا في القدم إثر كسر في الساق، وبقائها لمدة طويلة دون علاج، مما أدى إلى ضرورة بتر الساق اليسرى، وظلت في العناية المركزة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة فجر اليوم.

جري ضبط جدة الطفلة، وحرر محضر رقم 14167 لسنة 2019 جنح شربين بالواقعة، وبالعرض على النيابة، أنكرت الجدة الاتهام الموجه لها، وقررت النيابة إحالة الطفلة للطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وأسبابها، وقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل الجدة لحين ورود تقرير الطبيب الشرعي، إلا أن النيابة العامة استأنفت على القرار، وقبلت المحكمة الاستئناف، وقررت تجديد حبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.