محافظ الوادي الجديد يوجه برفع كفاءة حديقة المطار (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، يرافقه سيد محمود السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية منطقة شمال مدينة الخارجة.

شملت الجولة حديقة مدخل المطار، حيث وجه برفع كفاءة البرجولات وتدبير مصدر مياه لري الأشجار والاعتناء بها، وإزالة الحشائش العشوائية، وتسوية مدخل المدينة الموازي للحديقة من الناحية الشرقية وتنجيلها وتجميلها بأشجار الزينة.

وتفقد المحافظ، الجدارية الرئيسية أمام مدخل المطار، حيث وجه باستكمال المباني يمين وشمال الجدارية طبقا للتشكيلات المعمارية المطلوبة، وكذلك الجدارية الثانية أمام معبد هيبس ومنطقة البجوات الأثرية، حيث وجه برفع الجدارية ووضع شعار المحافظة عليها، ورسمها بألوان تتماشي مع الطابع البيئي للواحات.

واستكمل "الزملوط" جولته، بالمرور تفقد الزملوط مشروع ( الخيمة البدوية الترفيهية ) التي يجري إنشاءها بالنظام البيئي بمدخل المدينة علي مساحة 2000م2 لتكون متنفس للمواطنين، حيث تقدم مأكولات ومشروبات لمواطني المدينة ولزوار المحافظة ، حيث وجه الزملوط بسرعة تدبير مصدر ري دائم للحديقة وزراعة الأشجار حولها وتمهيد الطريق المؤدي إليها.