السلطات المصرية تزيد في وتيرة التصدي لجماعة الاخوان و تضع ارقاما هاتفية للابلاغ عنهم و عن الخلايا...

خصصت السلطات المصرية، الجمعة، أقام هواتف للإبلاغ وإعطاء أي معلومات تساعد في القبض على الخلايا الإرهابية.

وقال قطاع الأمن الوطني المصري انه تم تخصيص ارقام هاتفية لاستقبال مكالمات المواطنين الذين لديهم معلومات عن أي جماعات إرهابية تخطط للفوضى والتخريب.

وكانت السلطات المصرية، خصصت أيضا خدمة عبر تطبيق "واتساب"، تمنح مواطنيها إمكانية الإبلاغ عن مثيري الشغب والمحرضين على العنف.

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وكثفت قنوات الإخوان خلال الساعات الماضية، من عرض مقاطع فيديو "مفبركة" تحمل عنوان مظاهرات تبدأ في مدينة المنصورة، تمهيداً لمظاهرات دعت لها الجمعة.

وواجهت قنوات مصرية هذه الحملة بنقل بث مباشر من أهم ميادين المنصورة، إحدى كبرى مدن منطقة الدلتا، تظهر سير الحياة بشكل طبيعي، رغم تغريدات من حسابات إخوانية عن مظاهرات بها.

وبين الحين والآخر تظهر دعوات للتظاهر ضد النظام المصري في محاولة للتظاهر و الاحتجاج .

وتشهد العديد من محافظات مصر اليوم الجمعة مسيرات حاشدة مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي فيما قالت بعض المواقع و الوكالات ان قوات الامن المصرية فرقت مظاهرتيت دعتا الى رحيل الرئيس المصري عبدج الفتاح السيسي وفرقتهما قوات الامن واعتقلت عدد من المحتجين