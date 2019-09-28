أفريكوم تعلن مقتل 17 ”إرهابيًا“ غرب ليبيا

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الجمعة، مقتل 17 إرهابيًا في غارة جوية ضد تنظيم ”داعش“ الإرهابي جنوب غربي ليبيا.

وقالت القيادة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن الغارة تم تنفيذها الخميس بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني.

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وأكد البيان نقلًا عن هيدي بيرغ، مدير الاستخبارات في ”أفريكو“، أن القيادة ”ستواصل ملاحقة داعش في ليبيا وغيرهم من الإرهابيين في المنطقة؛ لحرمانهم من الملاذ الآمن الذي يسمح لهم بالتنسيق والتخطيط للعمليات في ليبيا“.

وفي السياق، نفت ”أفريكوم“ سقوط أي ضحايا أو مصابين من المدنيين جراء الغارة.‎