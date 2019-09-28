أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الجمعة، مقتل 17 إرهابيًا في غارة جوية ضد تنظيم ”داعش“ الإرهابي جنوب غربي ليبيا.
وقالت القيادة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن الغارة تم تنفيذها الخميس بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني.
وأكد البيان نقلًا عن هيدي بيرغ، مدير الاستخبارات في ”أفريكو“، أن القيادة ”ستواصل ملاحقة داعش في ليبيا وغيرهم من الإرهابيين في المنطقة؛ لحرمانهم من الملاذ الآمن الذي يسمح لهم بالتنسيق والتخطيط للعمليات في ليبيا“.
وفي السياق، نفت ”أفريكوم“ سقوط أي ضحايا أو مصابين من المدنيين جراء الغارة.
كانت هذه تفاصيل خبر أفريكوم تعلن مقتل 17 ”إرهابيًا“ غرب ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.