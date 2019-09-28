مقتل ثلاثة مسلحين في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن الهندية

لقي ثلاثة مسلحين على الأقل مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن الهندية اليوم السبت في بلدة "رامبان" التابعة للشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.
وقال متحدث باسم الجيش الهندي - وفقا لما أوردته صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية
وأكدت شرطة ولاية جامو وكشمير الهندية على صفحتها الرسمية على "تويتر" تحرير الرهينة.
وتفرض السلطات الهندية قيودا وإجراءات أمنية مشددة على ولاية جامو وكشمير منذ قرار الحكومة أوائل أغسطس الماضي إلغاء الحكم الذاتي الذي تتمتع به الولاية ذات الأغلبية المسلمة منذ نحو 70 عاما.
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