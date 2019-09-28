وزير خارجية بيلاروسيا: مستمرون في تقديم المساعدات لسوريا

قال وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكيه : "إن بلاده ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا".
وأكد ماكيه، خلال لقاء مع نظيره السوري وليد المعلم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في (نيويورك) وفقا لما أورته قناة روسيا اليوم -
ومن جانبه.. قال وزير الخارجية السوري : إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلاده وبيلاروسيا شهدت نموا ونشاطا خلال الفترة الأخيرة.
وكان المعلم قد قام بزيارة إلى (مينسك) في يوليو الماضي، بحث خلالها مع المسؤولين البيلاروسيين سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية القائمة بينهما.
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