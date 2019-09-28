شاهد.. هكذا علّق السعوديون علي تنفيذ لائحة الذوق العام

تصدر تطبيق وزارة الداخلية السعودية، لائحة الذوق العام، اعتبارًا من اليوم السبت، والتي حددت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريال وأعلاها 3 آلاف ريال، مؤشرات البحث علي موقع "جوجل" السعودية، ومواقع التواصل الاجتماعي"تويتر".

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وتنص القرارات، على أحقية كل متضرر من أي من المخالفات المنصوص عليها، المطالبة بحقه الخاص، فيما أعطت الضوابط من صدرت بحقه مخالفة، التظلم عليها أمام دائرة الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة.

وعلّق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي السعوديين على تطبيق اللائحة عبر موقع تويتر.

وعبر تويتر غرّد مخلد الشراري

قائلًا:" إن كل من يسافر للخارج، ويرى نظام العيش في الدول الغربية والمتقدمة يعود ليقول رأيت إسلام غير مسلمين، ويقصد بإحترامهم للقانون العام والإلتزام والنظافة العامة وغيرها، اليوم نواكب العالم المتقدم ونصبح قدوة في محيطنا العربي في ذلك".

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بينما أضاف تغريدة لحساب باسم" حصة علي مطر"، أن سرّ تقدم الأمم ونهضتها يكمنُّ في غرس قيم بنائه وذوق عام وهي أساس الرسالة السماوية، عامل الانضباط في تطبيق الذوق العام

مهم وهو سمة تميزت بها الشعوب الراقية والمتقدمة".

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وتابع مُغرد يحمل اسم الشمري:" من لبسك أعرف وش تربيتك، شخص محترم، شخص جاهل، شخص قليل الأدب".

بدوره غرّد أحمد العتيبي على الهاشتاج قائلًا :" كثير منا لا يريد هذا المنظر الذي يسيء لكل سعودي، لابد من إزالة هذه الفئة من المجتمع بأسرع وقت، هذي ليست من اخلاقنا ولا نعرفها".

وعلّق إبراهيم العيسي قائلًا:" الخروج من المنزل للأماكن العامة بهذا الشكل، غير مقبول، والكل يتأذى من قباحة المنظر، المجتمع السعودي مع لائحة الذوق العام، يفخر حقيقة بأنه يتمتع بذوق عام رفيع يعبر عن تمسكه بمبادئه وقيمه إلي لا يمكن انها تخترق، ومن يفكر انه يتعدا عليها النظام فورًا يوقفه ويعاقبه أشد العقوبة".

وفيما يلي نعرض قائمة الـ19 مخالفة بشأن لائحة الذوق العام: