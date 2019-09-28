أغلقت مراكز الاقتراع في أفغانستان أبوابها أمام الناخبين، في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم السبت لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وذكرت شبكة "إيه .بي . سي . نيوز " الإخبارية الأمريكية -التي بثت النبأ - أنه من غير المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية قبل حلول السابع عشر من أكتوبر المقبل، وأن النتائج النهائية لن تظهر قبل السابع من نوفمبر القادم.
يشار إلى أنه إذا لم يحصل أي من المرشحين على نسبة 51% من أصوات الناخبين، سيتم إجراء جولة ثانية للانتخابات بين المرشحين " الاثنين " اللذين تصدرا نتائج الجولة الأولى في الانتخابات .
كانت هذه تفاصيل خبر مراكز الاقتراع تغلق أبوابها في انتخابات الرئاسة بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.