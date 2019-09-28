مراكز الاقتراع تغلق أبوابها في انتخابات الرئاسة بأفغانستان

أغلقت مراكز الاقتراع في أفغانستان أبوابها أمام الناخبين، في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم السبت لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وذكرت شبكة "إيه .بي . سي . نيوز " الإخبارية الأمريكية -

التي بثت النبأ - أنه من غير المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية قبل حلول السابع عشر من أكتوبر المقبل، وأن النتائج النهائية لن تظهر قبل السابع من نوفمبر القادم.



يشار إلى أنه إذا لم يحصل أي من المرشحين على نسبة 51% من أصوات الناخبين، سيتم إجراء جولة ثانية للانتخابات بين المرشحين " الاثنين " اللذين تصدرا نتائج الجولة الأولى في الانتخابات .