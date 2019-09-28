بارزاني يأمل في التوصل لاتفاق مع بغداد حول نفط كردستان

دعا رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني؛ أعضاء مجلس النواب الاتحادي الفيدرالي والقوى السياسية العراقية على مختلف مكوناتها، إلى زيارة أربيل وبدء جولة مباحثات جديدة حول المستقبل المشترك لأبناء العراق.

وعبر بارزاني؛ عن أمله فى التوصل لإتفاق مع بغداد بشأن ملف نفط كردستان والمسائل العالقة، مؤكدا خلال تصريحات صحفية له على هامش ملتقى جامعة كردستان؛ مساء اليوم في أربيل؛ على وجود "علاقات جيدة مع بغداد ومفاوضات مستمرة في أجواء إيجابية".

وتابع بارزاني؛ "اعتقد أن بغداد وأربيل ترغبان بحل جميع المشاكل العالقة؛ وجميع الجهود متواصلة بهذا الغرض بالتأكيد".

وحول مفاوضات إعداد موازنة 2020، قال رئيس إقليم كردستان: "آمل بالتوصل لاتفاق؛ والطرفان يبذلان جهودا جادة للتوصل إلى حلول".

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واستطرد بارزاني؛ "الحوار مطلوب دائما مع الأطراف السياسية العراقية وجميع القوى لتحقيق التفاهم المشترك".

وعلق بارزاني؛ بأنه كثيرًا ما تثار التساؤلات والإشكالات حول ملف نفط إقليم كردستان؛ ونحن دعونا البرلمان

العراقي والأطراف السياسية لإرسال وفود إلى أربيل من أجل المزيد من المحادثات حول هذه المسائل والتوصل لتسوية تخدم كردستان والعراق وشعبيهما".

كان وفد من برلمان كردستان، وصل أمس إلى العاصمة العراقية بغداد، لبحث عدة مسائل منها حصة الإقليم من قانون الموازنة المالية لعام 2020، واجتمع مع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، بحضور رئيس ممثلية إقليم كردستان في بغداد لهذا الغرض، بينما تظل مسائل النفط والموازنة والمناطق المتنازع عليها على رأس الملفات العالقة، وسط مطالب كردية بالاحتكام إلى الدستور العراقي؛ فى ظل تشجيع من المجتمع الدولي على حلها.