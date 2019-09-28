تدمير 3 أوكار و4 أنفاق لتنظيم داعش بالعراق

دمرت القوات الأمنية العراقية ثلاثة أوكار وأربعة أنفاق سرية تحوي أسلحة متنوعة وعبوات ناسفة لتنظيم (داعش) الإرهابي غربي الأنبار.

وقال القيادي في حشد الأنبار قطري العبيدي ،في تصريحات لقناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم السبت "إن قوة أمنية وبدعم من طيران الجيش العراقي نفذت عملية اقتحام منطقتي وادي حوران والمدهم غربي الأنبار، وتمكنت من الاستيلاء على 4 أنفاق سرية و3

أوكار وبداخلها أسلحة متنوعة وعبوات ناسفة ومتفجرات تعود لخلايا تنظيم (داعش) الإرهابي".



وأوضح العبيدي أن القوات الأمنية طوقت المنطقتين بالكامل وشرعت في حملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق عمق صحراء الأنبار الغربية، مشيرا إلى أن فرقة من معالجة المتفجرات أبطلت مفعول الأسلحة المضبوطة دون وقوع أي إصابات في صفوف

القوة المقتحمة.وفي السياق، ذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان لها، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في الجانب الأيمن لمدينة (الموصل).وأوضحت المديرية أنه في عملية استخبارية نوعية تمكنت قوات قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى، وبالاشتراك مع الفوج الثالث لواء المشاة 66 الفرقة 20، من ألقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقتي حي الشهداء ومنطقة الأكوار أيمن (الموصل)، مشيرة إلى أن الإرهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.