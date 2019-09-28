السعودية : لائحة الذوق العام تدخل حيز التنفيذ بتحرير 19 مخالفة

أصدر الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودية، قرار بتطبيق لائحة الذوق العام، اعتبارًا من اليوم السبت، والتي حددت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريال وأعلاها 3 آلاف ريال.

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وأكدت تقرير، نشرت في وسائل إعلام سعودية، علي أحقية كل متضرر من أي من المخالفات المنصوص عليها، المطالبة بحقه الخاص، فيما أعطت الضوابط من صدرت بحقه مخالفة، التظلم عليها أمام دائرة الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة.

وفيما يلي نعرض أبرز المخالفات لائحة الذوق العام:

- التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفًا ذا طبيعة جنسية.

- عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة من قبل مالكها.

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- إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

- ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة.

- ارتداء ملابس الداخلية وثياب النوم.

- ارتداء ملابس تحمل عبارات أو صور أو اشكال فيها إثارة عنصرية.

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-التلفظ بقول أو الإتيان بفعل في الأماكن

العامة فيه إيذاء أو إخافة لمرتاديها.

- وضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص.

-إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها.

- التلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر.

- وتخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تحددها الجهة المعنية.

- استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر.

- تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية.

- الكتابة أو الرسم على وسائل النقل، أو على جدران الأماكن العامة دون ترخيص.

- رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية.

- تشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة.

- إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.